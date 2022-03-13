Ранее виллой владели Кирилл Шамалов и Геннадий Тимченко.

Французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой в Биаррице, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

Об этом пишет The Insider.

На вилле Тихоновой 8 спальных мест и три ванны. Также в доме активист нашел различные документы на имя прежних владельцев здания – бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, сворованных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отрицал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.

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