По его словам, жизнь Путина не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей.

Бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп заявил, что Запад не должен исключать возможность убийства Владимира Путина.

Об этом пишет Daily Mail.

Он считает, что убийство Путина может помочь спасти тысячи жизней, поэтому НАТО и западные союзники не должны исключать такую возможность.

"Усама бен Ладен, глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Иранской республиканской гвардией Касем Сулеймани - все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти", - сказал Кемп.

Путина могли бы свергнуть, арестовать или судить, однако это, по мнению Кемпа, маловероятно.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, которых он уже убил в Украине и в других местах, и ​​вполне может убить в будущем" - отметил офицер.

Также он убежден, что достаточное давление на путинских олигархов может привести к "дворцовому перевороту".

Напомним, что ранее сенатор США Линдси Грэм в прямом эфире призвал ликвидировать Владимира Путина.

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