Пресс-секретарь Кремля заявил, что боевые танки США Abrams – "серьезное оружие".

Вчера стало известно, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США. Эту новость в Кремле восприняли не без эмоций.

Сегодня во время общения с журналистами пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву "никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход", пишет "Коммерсант".

"Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя", – заявил спикер Кремля.

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Пресс-секретарь добавил, что боевые танки США Abrams – "серьезное оружие", и пообещал, что оно будет уничтожено. "Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть", – сказал пресс-секретарь.

Abrams для Украины - це треба знати

В январе 2023 года США объявили, что передают Украине 31 танк Abrams. Эти поставки стали толчком к предоставлению Украине немецких танков Leopard 2 европейскими партнерами.

К этому времени, по информации WP, Украина получила менее половины обещанных танков Abrams.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки сейчас готовят, чтобы усилить наши действия против оккупантов.

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