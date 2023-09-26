Вчера стало известно, что первые танки Abrams уже прибыли в Украину из США. Эту новость в Кремле восприняли не без эмоций.
Сегодня во время общения с журналистами пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что эта и другие поставки оружия Киеву "никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход", пишет "Коммерсант".
"Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя", – заявил спикер Кремля.
Пресс-секретарь добавил, что боевые танки США Abrams – "серьезное оружие", и пообещал, что оно будет уничтожено. "Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть", – сказал пресс-секретарь.
Abrams для Украины - це треба знати
В январе 2023 года США объявили, что передают Украине 31 танк Abrams. Эти поставки стали толчком к предоставлению Украине немецких танков Leopard 2 европейскими партнерами.
К этому времени, по информации WP, Украина получила менее половины обещанных танков Abrams.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки сейчас готовят, чтобы усилить наши действия против оккупантов.