Байден обязался передать всего 31 современный боевой танк.

На данный момент Украина получила менее половины обещанных американских танков M1 Abrams.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, который поделился данной информацией на условиях анонимности.

Напоминается, что президент США Джо Байден еще в январе текущего года обязался передать Украине 31 современный боевой танк M1 Abrams.

Видео дня

Американские военные чиновники заявляли, что поставки будут постепенными. Ожидалось, что танки будут переданы в ближайшие недели.

Первые танки M1 Abrams в Украине - что сообщалось

Напомним, 25 сентября издание NYT сообщило, что первые танки Abrams уже в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данную информацию и поблагодарил союзников за выполнение договоренностей. Также он сообщил, что Украина ищет новые контракты и расширяет географию поставок.

Позже в видеообращении глава государства добавил: "Готовим их, чтобы усилить наши действия против оккупантов. И это будет существенное усиление. Работаем и для того, чтобы получить все другие столь необходимые нам возможности по вооружению".

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