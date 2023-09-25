Всего США обещали передать 31 такую машину.

Первые танки Абрамс американского производства уже доставлены в Украину. Об этом изданию The New York Times сообщили два чиновника американского Министерства обороны на условиях анонимности.

Чиновники не назвали количество машин, уже прибывших в Украину, но заверили, что еще больше танков Abrams будет отправлено в ближайшие месяцы. В целом США обещали передать для нужд ВСУ 31 такой танк.

При этом NYT весьма оптимистично отмечает, что те несколько "Абрамсов", которые добавятся к арсеналу других имеющихся в украинской армии танков, могут быть использованы "чтобы продвинуться на контролируемую Россией территорию в восточных и южных областях Украины, где бои продолжались месяцами без серьезных прорывов".

Видео дня

Однако здесь же издание ссылается на недавнее заявление главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, который предупредил, что "Абрамс" нужно будет разворачивать "очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций", чтобы не потерять их зря.

Танки Abrams в Украине - что известно

Как писал УНИАН, Белый дом вызвался предоставить Украине 31 танк Abrams в январе этого года. Этому предшествовала длительная волокита с получением немецкого согласия на поставки танков Leopard 2. Лишь после того, как Байден пообещал предоставить Украине американские танки, Шольц согласовал поставку немецких.

С самого начала в Вашингтоне предупреждали, что поставка состоится через несколько месяцев. По некоторым прогнозам, это могло произойти даже только в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: