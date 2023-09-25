По его словам, получение этих танков станет существенным усилением украинских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские танки Abrams, которые были поставлены в нашу страну, сейчас готовят для усиления действий Вооруженных сил Украины против российских оккупантов.

"Готовим их, чтобы усилить наши действия против оккупантов. И это будет существенное усиление. Работаем и для того, чтобы получить все другие столь необходимые нам возможности по вооружению", – сказал он в своем видеообращении.

Президент добавил, что это касается и F-16 – продолжается подготовка пилотов и инфраструктуры. Также это касается и дальнобойного оружия.

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"Мы делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории", – подчеркнул глава государства.

По его словам, так же и с противовоздушной обороной: "Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть. Это безальтернативно. Чтобы гарантировать безопасность Украине. И мы будем производить, шаг за шагом построим все необходимые производства".

По словам Зеленского, уже видна очень четкая заинтересованность мира работать с Украиной ради новой оборонительной силы не только нашей страны, но и ее партнеров.

"Нашего мира в целом – мира, который основан на правилах и не будет терпеть агрессии и террора, которые Россия пытается сделать нормой", – сказал он.

Танки Abrams в Украине

Во время визита президента Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшее время Украина получит обещанные танки Abrams.

Уже 25 сентября издание NYT сообщило, что первые танки уже в Украине. О каком количестве идет речь – пока неизвестно. Всего Штаты обещали передать на нужды украинских войск 31 танк Abrams.

Позже Зеленский со ссылкой на информацию от министра обороны Украины Рустема Умерова подтвердил, что танки Abrams американского производства уже доставлены в Украину. Он поблагодарил союзников за выполнение договоренностей и добавил, что Украина ищет новые контракты и расширяет географию поставок.

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