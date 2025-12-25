Бесплатные километры от 'Укрзализныци': названы самые популярные маршруты

Украинцы активно пользуются бесплатными километрами от "Укрзализныци". в В рамках программы уже продано 40 тысяч билетов.
"Уже 40 тысяч билетов приобрели украинцы по программе "3000 км по Украине", – говорится в сообщении министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
При этом самыми популярными маршрутами стали:
- Фастов – Конотоп;
- Одесса – Запорожье;
- Киев/Жмеринка – Шостка;
- Запорожье – Львов;
- Сумы - Рахов.
На данный момент воспользоваться бесплатными километрами от "Укрзализныци" можно в непиковые периоды. Программа сосредоточена на маршрутах в прифронтовые общины.
"В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц", – говорится в сообщении.
Бесплатные километры от "Укрзализныци" - главные новости
Согласно новой программе УЗ-3000 от "Укрзализныци", каждый украинец сможет бесплатно проехать железнодорожными путями 3 тысячи километров в пределах страны. Однако доступными будут такие поездки только в период низкой мобильности, когда вагоны едут полупустыми. На определенные виды билетов эта программа не распространяется.
Программа УЗ-3000 заработала 1 декабря и будет реализовываться в течение четырех месяцев - впериод низкого спроса на "Укрзализныцю".