Бесплатные километры от 'Укрзализныци': названы самые популярные маршруты

Программу в дальнейшем планируют расшрить на всю страну.

Украинцы активно пользуются бесплатными километрами от "Укрзализныци". в В рамках программы уже продано 40 тысяч билетов.

"Уже 40 тысяч билетов приобрели украинцы по программе "3000 км по Украине", – говорится в сообщении министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

При этом самыми популярными маршрутами стали:

Видео дня

Фастов – Конотоп;

Одесса – Запорожье;

Киев/Жмеринка – Шостка;

Запорожье – Львов;

Сумы - Рахов.

На данный момент воспользоваться бесплатными километрами от "Укрзализныци" можно в непиковые периоды. Программа сосредоточена на маршрутах в прифронтовые общины.

"В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона "Укрзализныця" сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц", – говорится в сообщении.

Бесплатные километры от "Укрзализныци" - главные новости

Согласно новой программе УЗ-3000 от "Укрзализныци", каждый украинец сможет бесплатно проехать железнодорожными путями 3 тысячи километров в пределах страны. Однако доступными будут такие поездки только в период низкой мобильности, когда вагоны едут полупустыми. На определенные виды билетов эта программа не распространяется.

Программа УЗ-3000 заработала 1 декабря и будет реализовываться в течение четырех месяцев - впериод низкого спроса на "Укрзализныцю".

Вас также могут заинтересовать новости: