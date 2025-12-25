София Ротару впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к украинцам

Певица нарушила молчание в соцсетях.

Известная украинская певица София Ротару впервые за долгое время нарушила молчание и обратилась к украинцам, поздравив их с Рождеством.

В своем Instagram в stories исполнительница поделилась праздничной открыткой с надписью на украинском языке "Щасливого Різдва".

Певица редко появляется в соцсетях, и по-прежнему не высказывается о войне в Украине, лишь периодические выражая соболезнования из-за российских атак.

Как недавно заявил телеведущий Алексей Суханов, София Ротару не просто так молчит о войне в Украине, а из-за одного обстоятельства.

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", - сказал он.

Ранее он отмечал, что Ротару находится в Украине:

"Это я точно знаю, мы общаемся… Она хочет дать интервью и готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, самое главное, физическом, чтобы это сделать".

