Седые волосы - неизбежный признак старения. Это визуальное напоминание об уходящих годах и всех телесных изменениях, которые их сопровождают. Но новые научные исследования ставят под сомнение эту историю, показывая, что эти серебряные пряди на наших головах могут быть внешним признаком сложной защиты нашего организма от рака.

Исследование выявило удивительную связь между потерей пигмента в наших волосах и механизмами, которые могут сдерживать смертельные виды рака, пишет The Іпԁепԁепԁепт. Отмечается, что стволовые клетки меланоцитов являются основой этого открытия. Эти клетки находятся глубоко в волосяных фолликулах и служат резервуаром для меланоцитов - клеток, вырабатывающих пигмент, ответственных за цвет волос и кожи.

"При нормальных обстоятельствах стволовые клетки меланоцитов пополняют эти клетки, вырабатывающие пигмент, путем циклической регенерации, процесса, характеризующегося повторяющимися фазами активности, отдыха и обновления синхронно с естественными циклами роста и выпадения волос. Это обеспечивает стабильное снабжение пигмента и, таким образом, яркий цвет волос в течение большей части нашей жизни", - говорится в статье.

Но ежедневно наши клетки подвергаются атакам на собственную ДНК из таких источников, как ультрафиолетовое излучение, химическое воздействие и даже наш собственный процесс клеточного метаболизма. Это повреждение клеток способствует как старению, так и риску развития рака, такого как меланома.

Новое исследование проливает свет на то, что происходит, когда стволовые клетки меланоцитов подвергаются повреждению ДНК. Речь идет о повреждении, которое называется двухцепочечными разрывами.

Отмечается, что когда это происходит, стволовые клетки меланоцитов могут пройти процесс, который называется "сено-дифференциация". По сути, это означает, что стволовые клетки необратимо созревают в пигментные клетки, а затем исчезают из пула стволовых клеток, что приводит к постепенному появлению седины.

"Этот защитный процесс четко регулируется внутренними сигнальными путями, которые позволяют клеткам общаться друг с другом. Удаляя эти зрелые клетки из популяции стволовых клеток, предотвращается накопление и возможное распространение генетических мутаций или изменений ДНК, которые могут способствовать развитию рака. В некотором смысле, каждый седой волос - это маленькая победа телесного самопожертвования: клетка решает исчезнуть, а не рисковать превратиться в злокачественную", - говорится в материале.

