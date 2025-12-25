Женщина привезла ребенка в город несмотря на то, что это территория активных боевых действий.

Матери 6-летней девочки из села Московка Купянского района Харьковской области сообщили о подозрении из-за того, что ее ребенок находился на территории активных боевых действий и получил тяжкие телесные повреждения во время вражеского обстрела. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Как отмечается, досудебное расследование установило, что в сентябре 2024 года женщина вместе с двумя малолетними детьми была эвакуирована из села в Харьков в связи с отнесением этой территории к зоне активных боевых действий.

"Согласно действующим перечням территорий, город Купянск и село Московка Купянского района с начала 2024 года официально относятся к территориям активных боевых действий, с которых введена обязательная эвакуация населения, в том числе детей вместе с родителями или законными представителями, в том числе принудительно", - рассказали в ведомстве.

Впрочем, говорят в Офисе генпрокурора, несмотря на решение, через месяц после эвакуации женщина вернулась в село вместе с детьми. В мае 2025-го она выехала в Харьков только с младшим сыном, а старшую дочь оставила в Купянске вместе с бабушкой - матерью бывшего мужа.

"Вечером 7 сентября 2025 года в городе Купянск в результате очередного вражеского обстрела 6-летняя девочка получила тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. На момент атаки ребенок находился во дворе жилого домовладения", - рассказали прокуроры.

Ребенку оказали помощь в одном из медицинских учреждений города Харькова, а Купянская окружная прокуратура 25 декабря этого года матери ребенка сообщила о подозрении "в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (статья 166 УК Украины)".

Ситуация в Купянске

Как сообщал накануне УНИАН, по данным старшего лейтенанта Сил обороны с позывным "Алекс", зачистка Купянска продолжается. Он рассказал, что после того, как был срезан выступ на севере от города, были перекрыты все возможные коридоры проникновения и обеспечения к подразделениям противника, которые находились здесь. "Алекс" отметил, что сейчас Купянск не подконтролен организованным подразделениям российских оккупационных войск.

Так военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович рассказывал о ситуации на Купянском направлении. По его словам, в районе Новоплатоновки украинские военные нашли выход из трубы, которым пользовались российские оккупанты. "Их там выходило человек до 40, насколько я помню, и, собственно, наши беспилотники уничтожили врага, который пытался пробираться по этой трубе. Обнаружили его и уничтожили", - отметил он.

