Видео собрало множество реакций.

Украинская певица и автор песен, народная артистка Джамала поразила поклонников праздничным исполнением всемирно известного "Щедрика".

В четверг, 25 декабря, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором можно увидеть саму Джамалу и ее старшего сына Эмира-Рахмана. Артистка пела "Щедрик", а мальчик аккомпанировал ей на синтезаторе:

"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас".

Трогательный ролик уже собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях пользователи восхищаются не только пением Джамалы, но и игрой ее маленького сына:

"Какие вы трогательные. Очень красиво!".

"Это так мило. По-настоящему семейное".

"С Рождеством Христовым! Мира, здоровья, добра, радости, мирной счастливой жизни! Спасибо вам! Вы замечательные!".

"Вау! Какой молодец".

"Такой особенный момент".

Как известно, Джамала является многодетной мамой и воспитывает троих сыновей. Старший сын певицы Эмир-Рахман родился в 2018 году. В 2020 году в семье появился второй сын - Селим-Гирай, а в 2024 году Джамала родила третьего мальчика, которого назвали Алим-Сеит-Амир.

