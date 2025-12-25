Украинская певица и автор песен, народная артистка Джамала поразила поклонников праздничным исполнением всемирно известного "Щедрика".
В четверг, 25 декабря, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором можно увидеть саму Джамалу и ее старшего сына Эмира-Рахмана. Артистка пела "Щедрик", а мальчик аккомпанировал ей на синтезаторе:
"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас".
Трогательный ролик уже собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях пользователи восхищаются не только пением Джамалы, но и игрой ее маленького сына:
"Какие вы трогательные. Очень красиво!".
"Это так мило. По-настоящему семейное".
"С Рождеством Христовым! Мира, здоровья, добра, радости, мирной счастливой жизни! Спасибо вам! Вы замечательные!".
"Вау! Какой молодец".
"Такой особенный момент".
Как известно, Джамала является многодетной мамой и воспитывает троих сыновей. Старший сын певицы Эмир-Рахман родился в 2018 году. В 2020 году в семье появился второй сын - Селим-Гирай, а в 2024 году Джамала родила третьего мальчика, которого назвали Алим-Сеит-Амир.
