Также принято решение относительно отмены праздничного салюта.

В российском Саратове вместо парада 9 мая проведут концерты под окнами ветеранов. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Организационных вопросов накануне празднования Дня Победы всегда много. В первую очередь они касаются безопасности участников массовых мероприятий и наших ветеранов. Для нас это приоритет. В связи с этим приняли решение не проводить в этом году торжественное прохождение войск саратовского гарнизона на Театральной площади", - написал он.

Он заверил, что участников "Великой Отечественной войны без поздравлений не будут оставлять".

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"Для них подготовим личные концерты под окнами домов. Приятный сюрприз поможет сберечь их здоровье и порадует в этот особенный день. Также принято решение относительно праздничного салюта. Его не будет", - добавил губернатор.

Отмены парадов в РФ - детали

Об отмене военного парада на 9 мая заявили власти Белгородской, Курской и Воронежской областей. Также парадов не будет во всех городах Краснодарского края, кроме Новороссийска.

Позже еще два российских региона решили отменить традиционный военный парад на 9 мая – Орловская и Псковская области. В этой связи отменен не только сам военный парад, но также вечерний концерт и салюты на 9 Мая. Не будет там и первомайских демонстраций.