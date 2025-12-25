Актеры выступили продюсерами ленты.

Стриминговая платформа Netflix в рождественский день представила праздничный тизер нового криминального триллера "Срыв" (The Rip), главные роли в котором исполнили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.

Премьера фильма запланирована на 16 января 2026 года, лента выйдет сразу на Netflix. Режиссером напряженного боевика выступил американский кинопродюсер Джо Карнахан, известный по фильмам "Козырные тузы" и "Команда "А".

По сюжету, группа полицейских Майами случайно находит миллионы долларов в заброшенном хранилище. Это запускает цепь событий, в результате которых начинают разрушаться доверие и партнерские отношения внутри самой команды.

Кроме Аффлека и Дэймона, в фильме снялись Стивен Юн ("Ссора", "Ходячие мертвецы"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой"), Саша Калле ("Флэш"), Каталина Сандино Морено ("Извне"), Скотт Эдкинс ("Неоспоримый") и Кайл Чендлер ("Огни ночной пятницы"). Продюсерами ленты выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд ("Аутсайдеры") и Лучианой Дэймон.

Напомним, недавно стало известно, что Netflix покупает компанию Warner Bros. вместе с ее кино- и телеподразделениями, в частности HBO и HBO Max. По данным журналистов, сумма сделки составляет 82,7 миллиарда долларов.

