Общие потери врага среди личного состава за время полномасштабного вторжения пересекли отметку в 192,5 тысячи оккупантов.

Защитники Украины за прошедшие сутки, 3 мая, ликвидировали на украинской земле еще 650 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Таким образом, общие потери врага среди личного состава с 24 февраля и до 4 мая достигли отметки в 192590 человек.

Также за минувшие сутки на территории Украины было уничтожено почти более 70 единиц вражеской военной техники. В частности, россияне недосчитались еще 5 танков (всего уничтожено 3707); 17 боевых бронированных машин (7216); 16 артиллерийских систем (всего - 2962); 3 реактивных системы залпового огня (547); 3 средства противовоздушной обороны (итого - 304).

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Также в течение 3 мая было переработано в металлолом 21 единицу автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5886) и 7 единиц специальной техники (370). Также было сбито 18 беспилотников оперативно-тактического уровня (2523).

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день ВСУ уничтожили 308 самолетов, 294 вертолета, 18 кораблей и катеров, а также "приземлили" 947 крылатых ракет.

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Как сообщал УНИАН, в течение 3 мая российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак врага пострадали мирные жители.

В свою очередь, авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью, 4 мая, российские захватчики применили против Украины до 24 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". Украинскими защитниками было уничтожено 18 вражеских беспилотников.

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