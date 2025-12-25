Захарова заявила, что Европа пытается помешать урегулированию войны.

Москва видит медленный, но устойчивый прогресс в мирных переговорах с США по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Reuters.

"В переговорном процессе по урегулированию конфликта в Украине, я имею в виду в переговорном процессе с США, наблюдается медленный, но устойчивый прогресс", - сказала она.

По словам Захаровой, западноевропейские страны якобы пытаются "торпедировать прогресс". Она заявила, что США должны противодействовать таким шагам.

"Европа и не помышляет ни о каком мире в Украине, продолжая эскалацию", - добавила Захарова.

Также, по ее словам, документ, которым РФ подтвердит отсутствие намерений нападать на страны НАТО, может быть предметом переговоров.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль анализирует проект мирного плана, который привез в Москву специальный посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев из США.

Россия, вероятнее всего, отклонит новый мирный план

Ранее в The New York Times писали, что маловероятно то, что Москва примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

Журналисты напомнили, что в течение последних двух лет Путин последовательно настаивал на двух основных пунктах: Украина должна вывести свои войска из остальной части Донецкой и Луганской областей, а членство в НАТО для страны должно быть исключено.

Полномасштабное вторжение в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и армии РФ. Тем не менее, Кремль, похоже, по-прежнему считает, что может получить больше, продолжая войну.

