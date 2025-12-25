В комнате есть место и для взрослых.

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова показала укрытие, которое они организовали в частном доме без подвала.

В шоу "По хатах" артистка, которая вместе с режиссером Алексеем Бондарем воспитывает троих детей, рассказала, что в одноэтажном доме очень много стеклянных элементов, поэтому им необходимо было найти безопасное место, в котором можно находиться во время российских атак.

Еще в первый год полномасштабной войны супруги заклеили окна бронированной пленкой, а затем решили переделать кладовую, которая находится внутри дома, в укрытие:

"Это металлические капсулы специальные, на заказ. У нас здесь была просто кладовая, мы позвали мастеров и мужчина нарисовал схему. Он придумал, что тут 30 металла, здесь 30 металла. Типа как коробочка. Если и придавит сверху, то ты остаешься в коробочке, она тебя не сплющит. Они ее проверяли и испытывали".

Тарабарова отметила, что ее дети любят играть в этой комнате и без воздушной тревоги, однако в страшные ночи она просто переносит их туда спать. В комнате-укрытии также есть места для взрослых. Певица призналась, что психологически ей становится легче, когда семья находится в этом пространстве.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова умилила подписчиков поздравлением мужа с годовщиной супружеской жизни.

