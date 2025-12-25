Вырастут туристические налоги: эксперты назвали 5 направлений, которые подорожают

Деньги планируют направлять на развитие местной инфраструктуры.

Эксперты назвали 5 направлений, которые в следующем году подорожают из-за роста туристических налогов. Как пишет Business Insider, тем, кто планирует путешествия в 2026 году, стоит быть готовыми к тому, что в ряде направлений будут действовать новые или повышенные туристические налоги. Аналитики называют пять мест, где отдых в следующем году может обойтись дороже, чем в прошлом году.

Эдинбург, известный фестивалями

Эдинбург станет первым городом Шотландии, который введет туристический налог. Начиная с 24 июля 2026 года, путешественники будут платить дополнительные 5% к стоимости проживания в отелях за первые пять ночей пребывания. Местные власти уверяют, что средства пойдут на поддержку статуса города как одного из ведущих культурных и исторических центров мира. Как отмечается, ежегодно миллионы туристов привлекают летние фестивали - Эдинбургский международный фестиваль, Festival Fringe и военное шоу Royal Edinburgh Military Tattoo. Ожидается, что новый сбор будет приносить до £50 млн (около $67 млн) в год до 2029-го. Деньги планируют направлять на развитие инфраструктуры и управление туристическими потоками.

Киото: ночь в городе храмов станет дороже

С 1 марта в японском Киото повышают налог на ночлег в отелях и других объектах размещения. Ставки зависят от стоимости номера за ночь. Для жилья дешевле 6 тыс. иен (примерно $38) налог останется на уровне 200 иен. Для номеров в диапазоне 6-20 тыс. иен сбор вырастет вдвое - до 400 иен. Больше всего подорожает размещение в люксовых отелях: для номеров стоимостью 50-100 тыс. иен налог вырастет с 1 тыс. до 4 тыс. иен, а для номеров дороже 100 тыс. иен - сразу до 10 тыс. иен. Городские власти Киото прогнозируют, что обновленный налог будет приносить около 12,6 млрд иен в год (примерно $81 млн).

Барселона: значительно подорожают пятизвездочные отели

Барселона известна своей архитектурой и городскими пляжами. Сейчас туристы, которые останавливаются в пятизвездочных отелях и люксовых апартаментах, платят региональный туристический налог в размере 3,50 евро за ночь. Согласно обновленным правилам Каталонии, этот сбор для дорогого жилья планируют повысить до 7 евро. Сначала изменения должны были вступить в силу в 2025 году, однако их отложили как минимум до апреля 2026-го. Решение принимают на фоне роста настроений против туристов в Испании: летом 2024 и 2025 годов в Барселоне проходили акции протеста против массового туризма и роста стоимости жизни.

Таиланд: туристический сбор за въезд

Таиланд готовится ввести въездной туристический сбор. Как объясняют аналитики, еще в 2023 году правительство одобрило в принципе плату в 300 батов (около $10) для туристов, прибывающих самолетом, и 150 батов - для тех, кто въезжает по суше или по морю. Введение сбора неоднократно откладывали, в частности из-за снижения туристического потока. По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, количество туристов с начала года до 21 декабря сократилось на 7,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации EuroNews, теперь введение сбора ожидают в середине 2026 года.

Норвегия: налог на проживание

С 2026 года в Норвегии вступит в силу закон, который позволяет муниципалитетам вводить 3% налог на туристическое размещение - как для круизных пассажиров, так и для ночевок в отелях.

В то же время налог не станет обязательным для всей страны: города и общины должны отдельно подавать заявки на его внедрение. Среди тех, кто уже согласился, - Лофотенские острова и Тромсе, популярные направления для наблюдения за северным сиянием. Отмечается, что в отличие от Таиланда, Норвегия в 2025 году пережила туристический бум: летом было зафиксировано рекордное количество ночевок - всего около 17,7 млн за лето.

Business Insider обращает внимание: чтобы увеличить доходы, профинансировать местные сервисы или справиться с перенасыщением туристами, все больше стран и городов вводят или повышают туристические сборы. Отмечается, что такие налоги могут взиматься в виде въездных сборов или добавляться к стоимости проживания. В любом формате их все чаще используют как инструмент борьбы с овертуризмом и способом компенсировать нагрузку на популярные локации.

