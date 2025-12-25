Российский диктатор отметил, что "героические усилия" северокорейских солдат "четко доказали непобедимую дружбу" между двумя странами.

Когда украинские войска пошли в контрнаступление летом 2024 года и началась Курская операция, российский диктатор Владимир Путин получил военную помощь от Северной Кореи. Кремлевский правитель выразил свою благодарность за это в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Как сообщает Spiegel, в письме, которое поступило на прошлой неделе, Путин высоко оценил участие северокорейских солдат в наступлении Москвы против Украины. Лидер Кремля отметил, что "героические усилия" северокорейских солдат "четко доказали непобедимую дружбу" между двумя странами.

Согласно сообщениям, Путин отдельно упомянул о боях вокруг Курской области и дальнейшей деятельности корейских инженеров на российской земле.

В своем новогоднем письме к Ким Чен Ыну он также коснулся соглашения об обороне между двумя странами. Положения "исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" были выполнены благодаря "нашим совместным усилиям", отметил Путин.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея начала масштабное строительство трех роскошных особняков на территории гостевого комплекса Кумсусан в Пхеньяне.

По словам аналитиков, каждый из этих объектов имеет площадь примерно 13 тысяч квадратных метров, а спутниковые снимки свидетельствуют, что их могут подготовить для приема иностранных лидеров уже в ближайшие месяцы.

Эксперты предполагают, что одним из потенциальных гостей может стать Путин - на фоне углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после начала войны против Украины. Их последняя личная встреча состоялась в сентябре 2025 года во время военного парада в Пекине.

