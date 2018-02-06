Чтобы не было как с "Боярышником": к 23 февраля магазины Москвы проверят на поддельный алкоголь

На кануне 23 февраля торговые точки российской столицы проверят на наличие поддельных алкогольных изделий.

Магазины Москвы проверят на наличие нелегального алкоголя перед 23 февраля. Рейды начнутся 7 февраля.

Читайте такжеВ России поставщик метанола для "Боярышника", убившего 76 человек, отделался штрафом«В преддверии Дня защитника Отечества в столичных магазинах, которые продают алкоголь, пройдут вечерние рейды. Торговые точки проверят на наличие в них контрафактного спиртного», - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В первую очередь проверки коснутся магазинов, на которые уже поступали жалобы, и мест, где поддельный алкоголь находили в ходе контрольных закупок. В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что перед праздниками увеличивается спрос на алкоголь и повышаются риски, связанные с покупкой контрафакта.

По данным ведомства, с декабря 2016 года в Москве было проверено 96 торговых точек и изъято 22 тыс. бутылок нелегального алкоголя.