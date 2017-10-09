Косивший ряды россиян "боярышник" снова возвращается на прилавки магазинов

"Боярышник" снова возвращается на прилавки российских магазинов. Сегодня истекает срок запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей, передает "Эхо Москвы".

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Запрет ввели после массовых отравлений в Иркутске суррогатным концентратом для ванн "Боярышник" в декабре 2016 года – погибли более 70 человек. В июле ограничения продлили ещё на 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине в одном из магазинов местные жители выявили в продаже российский печально известный косметический лосьон "Боярышник".