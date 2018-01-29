Российский Минздрав отклонил предложение сделать "Боярышник" тошнотворным

В России чиновники из разных ведомств не могут договориться о расширении мер для борьбы с курением и потреблением спиртосодержащих продуктов.

Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой добавлять в спиртосодержащие лекарственные средства вещества, вызывающие рвотный рефлекс. В Министерстве здравоохранения отвергли инициативу, отметив, что она "сделает медицинское применение таких лекарств невозможным".

Как сообщает РБК, в то же время в Минздраве не стали давать оценку предложению «по добавлению таких средств к парфюмерно-косметической продукции». В ведомстве отметили, что для снижения немедицинского потребления различных спиртосодержащих продуктов уже приняты определенные меры в законодательстве.

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В перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов в России включены настойка боярышника, чаги и настойка «Герботон». Эти средства наиболее часто используются как суррогат алкогольной продукции. В Минздраве отметили, что при необходимости перечень может быть расширен.

ФАС 25 января отклонила проект Минздрава о формировании здорового образа жизни. В ФАС назвали слишком жесткими расширение мер для борьбы с курением. В службе также посчитали, что увеличение акцизов на алкоголь на процент сократит количество легальных спиртных напитков на российском рынке. Тогда же в ФАС предложили добавлять рвотные вещества в средства для дезинфекции, одеколоны, моющие средства и другие жидкости на основе спирта, которые не предназначены для употребления внутрь.

В Иркутске в конце 2016 года 78 человек насмерть отравились «Боярышником». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Арестованы были 23 человека. После этого в России ввели запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, он несколько раз продлевался и действовал до 9 октября 2017 года.