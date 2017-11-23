"Наши традиции": в России продают новогодние украшения с нарисованными танками и щелкунчиков-боевиков (видео)
Набор игрушек для елки, в который также входят шарики с военным самолетом, истребителем и ружьем, назвали "Наши традиции".
В Москве в продажу выпустили новогодние украшения с нарисованными танками. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Набор игрушек для елки, в который также входят шарики с военным самолетом, истребителем и ружьем, назвали "Наши традиции".
Продают их в крупнейших супермаркетах и элитных магазинах российской столицы по 35 долларов за штуку.
Также сотрудница издания MoscowTimes Ева Хартог на своей странице в твиттере опубликовала фото "очень вежливого щелкунчика" в военной форме, который продается в одном из магазинов России.
Как сообщал УНИАН, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязшее в грехе, приближается к концу света.