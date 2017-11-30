Не рой другому яму: в России мужчина поджег чужой Mercedes и загорелся сам (видео)

В российской Перми неизвестный мужчина пытался поджечь Mercedes, однако случайно загорелся сам. Запись инцидента можно увидеть на YouTube-канале.

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Как видно на кадрах, мужчина облил авто чем-то горючим, но вспыхнул не только Mercedes, но и он сам. С места происшествия злоумышленник скрылся горящий.

По предварительной информации, авто принадлежит директору издания "Комсомольская правда".

Как сообщал УНИАН, в российском Орле сняли на видео горящий автобус, который проехал по улицам города.