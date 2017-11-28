Нашли крайнего: в неудачном запуске ракеты в России усмотрели вину священника

Протодиакон Андрей Кураев усмотрел ответственность благовещенского епископа в неудачном пуске с космодрома "Восточный".

По его мнению, освящающие ракеты священники РПЦ должны отвечать за аварии с ними, передает "Говорит Москва".

Читайте такжеРоссия неудачно запустила ракету: спутник "Метеор" не выходит на связь (фоторепортаж)

"Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема... Мне кажется, что тот же епископ Лукиан в душе этот вопрос должен хранить. Равно как и епископ Иоанн, который освящал подлодку "Курск". Это вопрос к совести: господи, почему ты ни во что ставишь мои молитвы? Может, мои отношения с тобой менее радужны, чем мне представляется?", - отметил Кураев.

Как сообщалось, причиной аварии спутника "Метеор-М" после запуска с космодрома Восточный в Амурской области РФ мог стать человеческий фактор.