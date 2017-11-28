Космическая неудача России: названа причина падения спутника "Метеор" в Атлантический океан

Причиной аварии спутника "Метеор-М" после запуска с космодрома Восточный в Амурской области РФ мог стать человеческий фактор.

"По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", - сказал источник "Интерфакса".

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Ранее сообщалось, что разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М 2-1", по предварительным данным, мог не удержаться на орбите и затонуть в Атлантическом океане. До этого говорилось, что спутник предположительно находится на нерасчетной орбите.

В "Роскосмосе" подтвердили аварийную ситуацию на разгонном блоке "Фрегат", отметив, что из-за нее не удалось установить связь с запущенным спутником.

Во вторник сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая во вторник с космодрома "Восточный", вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.

Планировалось также, что ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.