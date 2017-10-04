Провал российской пропаганды: фильм "Крым" в Петербурге показывают при пустых залах

Фильм «Крым» режиссера Алексея Пиманова, рассказывающий о любовной истории двух молодых людей на фоне событий весны 2014 года, закончившихся оккупацией и аннексией украинского полуострова, демонстрируется в кинотеатрах Санкт-Петербурга в пустых залах.

Во многих кинотеатрах cети «Синема-парк», как следует из данных на сайте компании, на вечерние сеансы среды, 4 октября, не забронировано ни одного билета, передает Радио Свобода.

Похожая ситуация сложилась и в кинотеатрах сети «Мираж».

Не наблюдается аншлага и в кинотеатрах сети «Формула кино». По данным российского издания «Росбалт», 3 октября в ТРЦ «Галерея» в одном из залов на вечерний показ в 20:10 из 7 рядов забронировали всего 12 мест.

Вместе с тем, показ 4 октября в 21:15 в соседнем зале может пройти без зрителей. По состоянию на 9:40 утра не выкуплен ни один билет.

Премьера фильма «Крым» прошла в России 28 сентября.

Создатели фильма считают, что картина рассказывает «историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе» на фоне российской оккупации полуострова в 2014 году.

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