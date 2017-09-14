Подельнику Путина премьеру РФ Димону Медведеву исполнилось 52 года: чем он запомнился, пребывая у власти (видео)
Поздравлять с днем рождения его никто не собирается, однако вспомнить, что успел натворить Медведев за 52 года жизни, стоит.
Подельник президента Российской федерации Путина, а заодно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня празднует 52-ой день рождения.
Предлагаем вспомнить, чем запомнился неоднозначный Медведев за годы пребывания у власти. Ни для кого не секрет, что он - яростный фанат любой техники компании Apple, фотографы неоднократно фиксировали его с iPhone или iPad в руках. На многих заседаниях Медведев вместо того, чтобы слушать докладчиков, утыкается в свой планшет американского производства.
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Медведев - тот еще модник. Он очень любит импортные кроссовки, стоимостью от $280 и рубашки примерно такой же стоимости. Также премьера РФ завпечатлели в очках Cartier, которые к тому же оказались женскими.
Ну и как же не вспомнить поместье правой руки Путина, которое оценивается в 25-30 млн рублей. Кроме дома XVIII века, которым владеет Медведев, на территории есть целый дом для уток. При этом, общаясь с обнищалыми за время аннексии жителями Крыма, он цинично говорит "Денег нет, но вы держитесь". После этого вряд ли найдется много желающих поздравить Медведева с днем рождения.
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