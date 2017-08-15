"Денег нет, но вы держитесь": Путин объявил о сокращении расходов на оборону в 2018 году

Президент России Владимир Путин объявил о снижении расходов на оборону в 2018 году, что не должно отразиться на переоснащении армии и флота.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым.

Читайте такжеРакеты Путина в оккупированном Крыму могут поражать цели в большинстве стран Европы (инфографика)«В осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете… Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счёт сокращения статей на оборону», - отметил Путин. При этом он не уточнил размера сокращения оборонного бюджета.

Также он заявил, что это не связано с сокращением планов по переоснащению армии и флота.

«Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны», - подчеркнул российский лидер.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения на июль 2017 года выполнен на 34,2%, по ремонту - 42,2%.

По словам Шойгу, почти 60% бюджета гособоронзаказа, выделенного на капитальное строительство в первой половине 2017 года, было направлено на развитие военной инфраструктуры.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.