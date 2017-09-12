В Санкт-Петербурге хранители "скреп" объявили Россию последней надеждой бога и устроили транспортный коллапс

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил православных верующих, собравшихся на крестный ход, со сцены на площади Александра Невского.

"Россия — последняя надежда бога на планете Земля, а господь незримо ограждает Россию от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления", — заявил политик со сцены на площади Александра Невского, сообщает "Фонтанка".

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Макаров напомнил о том, что сто лет назад в России произошли две революции, при этом он связал эти события с убийством императора и его семьи. "Авторитет царя позволял быть непобедимой великой России", — подытожил спикер.

Издание отмечает, что буквально две недели назад Макаров выступал перед учителями на городском педагогическом совете, где заявил, что "остался бы Советский Союз, не было бы ни войн, ни санкций".

Крестный ход стартовал в Петербурге днем 12 сентября. По данным полиции, в шествии приняли участие более ста тысяч человек. Власти перекрыли движение почти по всему Невскому проспекту, что спровоцировало транспортный коллапс в центре города, пишет "Водитель Петербурга".