Цукерберг в шоке: в России появилась сеть Facebook.ru (видео)

В России появилась новая соцсеть с хорошо знакомым нам названием - Фейсбук.ру. Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

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Домен «Facebook.ru» принадлежит российской платежной системе "Золотая корона". Корпорация Цукерберга таким нахальством шокирована и требует немедленно прекратить использование товарного знака и до конца сентября бесплатно передать домен.

В противном случае им грозит иск на гигантскую сумму.