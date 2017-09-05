Цукерберг в шоке: в России появилась сеть Facebook.ru (видео)
15:32, 05 сентября 2017Русский міръ
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Домен «Facebook.ru» принадлежит российской платежной системе "Золотая корона".
В России появилась сеть Facebook.ru
В России появилась новая соцсеть с хорошо знакомым нам названием - Фейсбук.ру. Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".
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Домен «Facebook.ru» принадлежит российской платежной системе "Золотая корона". Корпорация Цукерберга таким нахальством шокирована и требует немедленно прекратить использование товарного знака и до конца сентября бесплатно передать домен.
В противном случае им грозит иск на гигантскую сумму.
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