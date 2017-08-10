В России сдали в лом ракету - она взорвалась, есть жертвы (видео)

10 августа 2017 года около 10 часов утра в России на одном из пунктов приёма металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого погибло два человека, еще один госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Забайкальскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, инцидент произошел, когда работники приемного пункта занимались резкой металла.

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Причиной ЧП стал взрыв военной ракеты С-200 "Ангара", которую неизвестные люди украли в одной из воинских частей и сдали в металлолом. При разборе завалов спасатели МЧС обнаружили еще два аналогичных боеприпаса, которые каким-то чудом не сдетонировали, передает By24.

Момент взрыва ракеты, обычно применяющейся войсками ПВО для поражения самолетов противника, случайно оказался заснят на видеорегистратор автомобиля, проезжавшего недалеко от места ЧП. Сейчас данная видеозапись уже приобщена к материалам проверки.

Специалисты уточняют, что зенитно-ракетный комплекс С-200 "Ангара" был принят на вооружение ПВО СССР еще в 1967 году, однако на боевом дежурстве стоит до сих пор. Вес осколочно-фугасной боевой части его ракет - 217 кг. 80 кг из них составляет собственно тротил-гексогеновое взрывчатое вещество. Боевая часть укомплектована 37 тысячами штук поражающих элементов диаметром 9,5 и 7,9 мм.