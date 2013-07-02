Ракета на Байконуре взорвалась сразу после старта
06:08, 02 июля 2013Наука и IT
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Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М", стартовавшая с Байконура, упала на десятой секунде старта.
Ракета на Байконуре взорвалась сразу после старта
Запуск ракеты с тремя спутниками транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 24".
"При пуске ракеты-носителя произошла нештатная ситуация", - сказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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