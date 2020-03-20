Все в строй: в России решили не отказываться от призыва в армию из-за коронавируса

Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

В России решили не отказываться от весеннего призыва в армию из-за смертельного коронавируса.

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Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что призыв граждан на военную службу будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.

Как сообщал УНИАН, в Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу.