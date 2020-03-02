цей матеріал доступний українською

В России взяточник во время обыска съел вещдок и подавился (видео)

15:59, 02 марта 2020
Русский міръ
177 0
Чиновник съел доказательство и подавился / скриншот

В российском Иркутске при получении 160 тысяч рублей взятки задержали заместителя руководителя управления Россельхознадзора. Во время обыска он решил съесть вещественное доказательство и подавился.

Читайте такжеМосковский суд оштрафовал и отправил лечиться адвоката, съевшего материалы делаВидеоролик задержания чиновника опубликовал Следственный комитет России на YouTube-канале.

Во время проведения обыска чиновник внезапно схватил со стола лист бумаги и быстро его проглотил. При этом он подавился, а сотрудник ФСБ постучал ему по спине рукой.

На листе бумаги, который проглотил взяточник, были написаны суммы денег. В ФСБ подозревают, что это могла быть информация о полученных взятках.

Ранее УНИАН сообщал, как в России чиновница попала в больницу после танца стриптизера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter