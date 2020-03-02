В России взяточник во время обыска съел вещдок и подавился (видео)
В российском Иркутске при получении 160 тысяч рублей взятки задержали заместителя руководителя управления Россельхознадзора. Во время обыска он решил съесть вещественное доказательство и подавился.
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Во время проведения обыска чиновник внезапно схватил со стола лист бумаги и быстро его проглотил. При этом он подавился, а сотрудник ФСБ постучал ему по спине рукой.
На листе бумаги, который проглотил взяточник, были написаны суммы денег. В ФСБ подозревают, что это могла быть информация о полученных взятках.
Ранее УНИАН сообщал, как в России чиновница попала в больницу после танца стриптизера.