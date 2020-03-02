В России чиновница попала в больницу после танца стриптизера (видео)

Видео эротического танца на коленях начальницы попало на видео.

В Ростове-на-Дону местной чиновнице Наталье Прилепиной заказали стриптизера на корпоратив ко Дню работника торговли.

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Видео эротического танца на коленях начальницы управления торговли и бытового обслуживания города опубликовано в Telegram-канале Mash.

На записи видно, что чиновница в ярком красном платье сидит на стуле, в то время как вокруг в одних плавках танцует стриптизер. Во время танца Прилепина потрогала мужчину за грудь и спину.

По информации канала, Прилепина явилась на мероприятия сразу после своего отпуска, однако после мужского стриптиза она ушла на больничный.

«Вышел ведущий, сначала он был полностью одет, потом неожиданно скинул одежду, но это почему-то вырезали из видео. Я даже пыталась оттолкнуть его руками, когда он приблизился», - пояснила Прилепина.

Как сообщал УНИАН, в Кольчугинском районе Владимирской области Российской Федерации местная администрация пригласила чиновникам на День защитника отечества полуголых танцовщиц.