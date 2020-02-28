РПЦ призвала верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не закрывать храмы из-за коронавируса
РПЦ призвала православных в Италии не закрывать храмы из-за вспышки смертельного COVID-19, на чем настаивает итальянская власть.
Об этом в эфире российского пропагандистского телеканала заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов, передает российский Интерфакс.
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«Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт – в каком случае люди должны проявлять гражданское неповиновение. В этом случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, противоречащих нашей вере, мы должны ими пренебречь», – сказал он.
Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу: «А как совершать евхаристию? Чума остановилась потому, что люди стали причащаться!».
По его мнению, подобные запреты говорят о том, что «правительство совсем безбожное», и «это начало конца»: «Здесь как раз и проверяется, готова ли эта община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов не будет!».
Как сообщал УНИАН, в России отменили приговор, вынесенный судом Беларуси, для священника РПЦ Николая Киреева, которого обвиняют в попытке организации проституции.