Священника РПЦ, осужденного в Беларуси за организацию проституции, отпустили после экстрадиции в Россию

Согласно российскому законодательству, в его действиях нет состава преступления.

В России отменили приговор, вынесенный судом Беларуси, для священника РПЦ Николая Киреева, которого обвиняют в попытке организации проституции.

Как сообщает "Настоящее время", священника освободили из-под стражи после экстрадиции из Беларуси, которая состоялась в августе 2019 года.

Его арестовали по подозрению в покушении на организацию проституции и осудили в 2017 году. В белорусской колонии усиленного режима он провел 2,5 года, после чего его экстрадировали на родину.

Следствие установило, что обвиняемый пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебской области – 20 и 30 лет. Он якобы переписывался с ними через интернет на протяжении пяти месяцев. Довести свой умысел до конца Киреев не смог, так как его и женщин задержали на витебском вокзале при посадке в поезд до Санкт-Петербурга.

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Впоследствии было оказалось, что подобная попытка у осужденного - не первая. Свою вину обвиняемый не признал.

По информации "Интерфакса", Ленинградский областной суд пересмотрел апелляционную жалобу на решение Всеволожского городского суда, признавшего решение суда Беларуси законным в рамках процедуры передачи осужденного, и решил, что в действиях Киреева нет состава преступления. В России уголовная ответственность наступает при подготовке тяжких и особо тяжких преступлений, а организация проституции относится к преступлениям средней тяжести.