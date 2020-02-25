В России сотрудник колонии отпустил заключенного сыграть в лотерею - тот сбежал

На следующий день заключенного удалось задержать.

В российских Чебоксарах сотрудник исправительной колонии отпустил заключенного за лотерейным билетом. Таким образом заключенному удалось сбежать из-под стражи.

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Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашской республике.

Следствием установлено, что вечером 16 июля 2019 года сотрудник колонии разрешил мужчине, отбывающему наказание в виде 10 лет лишения свободы, в том числе за ряд умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и грабежей, сходить в киоск по продаже лотерейных билетов, расположенный у продуктового магазина по улице Декабристов в городе Чебоксары.

Когда сотрудник колонии отвлекся, осужденный совершил побег. На следующий день мужчина был задержан. Ранее он уже был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

Бывшего сотрудника исправительной колонии №4 признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Как сообщал УНИАН, в Красноярском крае РФ заключенный сбежал из колонии-поселения, подложив на свое спальное место муляж. Его поймали в тот же день.