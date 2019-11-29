В России педофил представился врачом и изнасиловал 12-летнюю девочку в школе

В российской школе произошел вопиющий случай.

В одну из школ российского Сыктывкара проник педофил под видом врача и в раздевалке надругался над 12-летней девочкой.

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Злоумышленник спокойно проходил в помещение школы. Об этом сообщает Регион online.

На данный момент 45-летний ранее судимый мужчина задержан, он уже полностью признал свою вину в содеянном. Злоумышленник будет находиться в СИЗО до 19 января 2020 года.

Издание публикует также видео с камер видеонаблюдения, установленных в школе. На них видно, что злоумышленник спокойно проходит в помещение школы.

Ранее в России тренер изнасиловал девочку прямо в спортзале.