В России педофил представился врачом и изнасиловал 12-летнюю девочку в школе
20:46, 29 ноября 2019Русский міръ
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В российской школе произошел вопиющий случай.
В одну из школ российского Сыктывкара проник педофил под видом врача и в раздевалке надругался над 12-летней девочкой.
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Злоумышленник спокойно проходил в помещение школы. Об этом сообщает Регион online.
На данный момент 45-летний ранее судимый мужчина задержан, он уже полностью признал свою вину в содеянном. Злоумышленник будет находиться в СИЗО до 19 января 2020 года.
Издание публикует также видео с камер видеонаблюдения, установленных в школе. На них видно, что злоумышленник спокойно проходит в помещение школы.
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