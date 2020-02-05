"Рабы счастливы": в сети высмеяли "случайную" встречу Путина с народом, на которую он прихватил снайпера (видео)

В телесюжетах российских пропагандистов говорилось, что президент якобы остановил кортеж "неожиданно".

В Череповце Российской Федерации у места 20-секундной якобы случайной встречи президента Владимира Путина с народом очевидцы засняли снайпера.

Об этом сообщает «Росбалт».

На одной из записей, сделанной журналистами, видно, что президентский кортеж остановился у металлического ограждения, где стояли несколько десятков граждан. Путин вышел из служебного автомобиля и через забор пожал нескольким мужчинам руки. Личная встреча с населением длилась около 20 секунд, затем президент удалился.

В телесюжетах российских пропагандистов говорилось, что президент якобы остановил кортеж «неожиданно». Однако на другой записи, появившейся в соцсетях, видно, что эта толпа граждан была организованно собрана заранее, а место охранял дежуривший на крыше одного из зданий снайпер.

Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца. «Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям...». На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место. pic.twitter.com/jpWGCGjWrm — Roustem Adagamov (@adagamov) February 5, 2020

В сети резко высмеяли эту якобы случайную встречу с народом:

«Рабы счастливы», «Бедные люди», «Блевотина», «Е*ать, все как во времена при царях. Я не удивился, если там кто то бы крикнул: «Боже, Царя Храни», «Пи****, какие радостные!», «Блестящая постанова. Круто, можете. Красавцы», - комментировали пользователи соцсети.

Как сообщал УНИАН, в России предложили переименовать должность президента в «верховного правителя».