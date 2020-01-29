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В России Путина предлагают сделать "верховным правителем"

09:48, 29 января 2020
Русский міръ
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Путина предлагают сделать "верховным правителем" России / Фото: Time

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Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников, передает Российская газета.

"Среди поступающих предложений есть и весьма любопытные. Например, предлагают переименовать должность главы государства на "Верховный правитель", - рассказал Крашенинников.

Помимо этого, по данным российских СМИ, предлагается утвердить православие в качестве основной религии РФ и прописать в преамбуле Конституции статус России как «державы-победительницы» во Второй мировой войне.

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