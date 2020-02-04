Путин прокомментировал слухи о продлении своих полномочий

По словам Путина, предложенные поправки «продиктованы жизнью»: некоторые вещи не работают так, как должны работать.

Президент России Владимир Путин возразил, что поправки в Конституцию РФ, предложены им для продления своих полномочий.

Об этом он заявил на пресс-конференции журналистам.

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«Голосование за поправки к Конституции будет высшей формой демократии. Не хотелось бы увязнуть в поправках к Конституции, но радует, что продолжается широкая дискуссия», – сказал он.

По словам Путина, предложенные поправки «продиктованы жизнью»: некоторые вещи не работают так, как должны работать.

Как сообщал УНИАН, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия для обработки предложений граждан РФ.