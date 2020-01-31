В Санкт-Петербурге во время демонтажа рухнула крыша огромного стадиона (фото, видео)

В Петербурге обвалилась крыша спорткомплекса с рабочими.

В пятницу, 31 января, в Санкт-Петербурге (Россия) в процессе демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула крыша и часть здания.

В МЧС Петербурга сообщили, что обрушение крыши СКК было незапланированным, под завалами могут находиться рабочие, передает "Фонтанка".

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На опубликованных кадрах видно, что разрушение комплекса началось после того, как один из рабочих отрезал часть металлического каркаса газовым инструментом. Когда крыша начала распадаться на секции и падать вниз, рабочий побежал в сторону люльки, в которой его ждал напарник.

Издание "78.ru" пишет, что рабочие производили срез скрепляющих кровлю с железобетонным кольцом вант, и после удаления десяти растяжек крыша рухнула. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в СКК действительно мог получить ранения один рабочий – но не из-за обрушения, а из-за грубого нарушения техники безопасности.

На место обрушившегося СКК "Петербургский" прибыла поисково-спасательная группа, реанимация и группа МЧС. Начался поиск пострадавших.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" был одним из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе.