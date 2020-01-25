Помощник Путина покинул госслужбу из-за Украины
08:39, 25 января 2020Русский міръ
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Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по сегодня, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.
Владислав Сурков, помощник президента РФ / REUTERS
Помощник российского президента Владислав Сурков покинул государственную службу в связи с изменением курса «на украинском направлении».
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Об этом в Telegram сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить причину принятого решения и дальнейшие планы.
Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по сегодня, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин задумался о строительстве Великой российской стены.
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