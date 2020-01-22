Чтобы не сбежали из "русского мира": Путин задумался о возведении Великой русской стены

Автор идеи строительства аналога Великой китайской стены хочет, чтобы Великая русская стена проходила через четыре области.

Президент России Владимир Путин задумался о возведении Великой русской стены.

Об этом он заявил в среду, 22 января, во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, передает «Комсомольская правда».

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Путин намерен обратиться в профильные ведомства для изучения инициативы, а также рассмотрения ее перспектив и возможного финансирования.

«Посмотрим, что там можно сделать… Это интересно», - заявил президент РФ.

Идею построить подобную стену Путину предложил президент местной научной организации Александр Бессуднов. По его мнению, памятник архитектуры можно было б возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.

«Есть маленькая неравноправность, потому что у Си Цзиньпина есть Великая (китайская – ред.) стена, а у нас нет», - пояснил Бессуднов.

Стоит отметить, что Великая китайская стена проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 километров. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21 тысячу 196 километров. Ее толщина в основном составляет около 5-8 метров, а высота чаще всего около 6-7 метров. Одно из названий стены - «Земля драконов».

Как сообщал УНИАН, каждый четвертый россиянин допускает в 2020 году вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран.