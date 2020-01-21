В аэропорту Питера продают икону с изображением Путина (фото)

Набор с такой иконой стоит почти 80 тысяч рублей.

В аэропорту Питера «Пулково» предлагают купить набор из иконы Николая чудотворца, Владимира Путина и браслета.

Читайте такжеРолик с Путиным набрал тысячи дизлайков – и его "прикрутили"Об этом в Twitter написал пользователь Аркадий Чаплыгин.

«Вот такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» – отметил он.

В комментариях он отметил, что набор можно купить за 79 тысяч рублей (около 31 тысяч гривень). Другие пользователи предположили, что изображение президента РФ нанесено не на икону, а на стилизованный блокнот или шкатулку.

Ранее УНИАН сообщал, как Жириновский два года назад проболтался о конституционной реформе Путина.