Жириновский два года назад проболтался о конституционной реформе Путина (видео)

Он анонсировал появление коллективного органа управления в России и сравнил Путина с Мао Цзэдуном.

Предложенная президентом России Владимиром Путиным конституционная реформа в стране повторяет прогноз скандального председателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского, который он сделал еще два года назад.

Читайте такжеРоссийский политолог объяснил, что "в голове у Путина" и зачем ему изменения в КонституциюСегодня многие российские СМИ вспомнили, как в 2018 году Жириновский анонсировал появление коллективного органа управления в РФ – Госсовета, о котором говорится также и в поправках к Конституции, представленных Путиным.

Также он сравнил будущую систему правления с Китаем, где убрали ограничение на количество сроков председательства в стране.

«Выборов больше не будет, это были последние выборы президента. Им надоело подтасовку делать. Будет госсовет, коллективный орган, где председатель госсовета с правами президента будет выбираться на заседании госсовета. А госсовет будет формироваться из «лучших» губернаторов, для видимости «лучших», министров, сенаторов, депутатов, человек 30–40. Будут сидеть в георгиевском зале Кремля. Поэтому это последние выборы. Им больше это не нужно. Как Си Цзиньпин. Всё, он будет теперь пожизненно. Будем хоронить его как Мао Цзэдуна. Они убрали ограничение по двум срокам. То есть Азия. Мы – Азия», – заявил Жириновский.

Ранее УНИАН сообщал, что Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ.