Путин рассмешил заявлением о том, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд
Глава Российского государства Владимир Путин согласен, что нельзя занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, озвучивая свои предложения в части внесения изменений в Конституцию.
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"В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиальный, но согласен с этим", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов.
"За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - сказал он.
Также Путин предложил на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, занимающим должности, "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны, а именно: главы субъектов федерации, члены Совета федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".
"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации", - убежден Путин.
По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России.
"Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - сказал Путин.
Как известно, в 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.