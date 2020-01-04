В Петербурге устроили огненное шоу в честь Гитлера (видео)
16:18, 04 января 2020Русский міръ
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В центре культурной столицы РФ поклонники фюрера выкрикивали нацистские кричалки, пугали прохожих и взрывали дымовые шашки.
Фанаты Гитлера устроили акцию в честь своего кумира в центре Санкт-Петербурга / скриншот
В центре российского Санкт-Петербурга толпа молодых людей устроила огненное шоу в честь Гитлера.
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В зажигательной атмосфере прошёл пятничный вечер в центре Петербурга. Переполох устроила толпа молодых людей с дымовыми шашками и нацистской идеологией, сообщает Фонтанка.
Как сообщается, больше десяти человек оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и устроили «акцию».
«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали встревоженные жители. По их словам, поклонники фюрера вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли фанатскими песнями.
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