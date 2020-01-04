В Петербурге устроили огненное шоу в честь Гитлера (видео)

В центре культурной столицы РФ поклонники фюрера выкрикивали нацистские кричалки, пугали прохожих и взрывали дымовые шашки.

В центре российского Санкт-Петербурга толпа молодых людей устроила огненное шоу в честь Гитлера.

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В зажигательной атмосфере прошёл пятничный вечер в центре Петербурга. Переполох устроила толпа молодых людей с дымовыми шашками и нацистской идеологией, сообщает Фонтанка.

Как сообщается, больше десяти человек оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и устроили «акцию».

«Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки», – рассказали встревоженные жители. По их словам, поклонники фюрера вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли фанатскими песнями.