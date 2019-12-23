"Палкой сверху, бей!" Спецназ РФ показал пятиклассникам, как "зачищать" митинги (видео)

На школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний.

В российском городе Златоуст (Челябинская область) на школьную линейку пригласили спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), бойцы которого показали пятиклассникам, как правильно «зачищать» митинги.

Читайте такжеПутин объяснил, почему в России надо сажать за бросок пластикового стаканчика в силовиков

Соответствующее видео показали по российскому телевидению.

«Спецназ ФСИН показывает пятиклассникам на посвящении в кадеты приемы разгона митингов. Учат детей жестокости, а потом удивляются, что они животных расчленяют и шутинги в школах устраивают», - говорится в комментарии к видео из Златоуста, которое в соцсетях опубликовал «Лентач».

Местные ресурсы сообщают, что родители школьников узнали о такой «наглядной демонстрации» лишь после того, как видеосюжеты с линейки показали на телевидении. Говорят, что после этого руководство школы вызвали в мэрию.

Как сообщал УНИАН, в российской республике Татарстан силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков на учениках девятых классов местной школы.